Воронеж, 24 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, приняли школы Воронежа 24 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Сегодня для школьников из Донбасса был первый учебный день.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Дети, проживающие в пунктах временного пребывания (ПВР), будут посещать школы №№ 20 и 56. Также готова принять учеников, в случае необходимости, школа №33.

По заявлениям родителей дети были зачислены на имеющиеся свободные места в ближайшие к ПВР школы. Доставлять их к месту учёбы будут централизованно на автобусах.

Воронеж принимал беженцев из ДНР и ЛНР с 19 февраля, всего в регион въехали около 3,3 тыс. жителей Донбасса.