Москва, , 15:14 — REGNUM Донецкой и Луганской Народных Республик, суверенитет которых Россия признала 22 февраля, нет на «Яндекс.Картах». На картах сервиса эти территории обозначены как принадлежащие Украине Донецкая и Луганская области.

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Ни российские, ни зарубежные законы пока не предусматривают юридической ответственности за обозначение спорных территорий в картографических сервисах. Комментариев от компании «Яндекс» по поводу отображения республик Донбасса нет.

По данным компании, в месяц к сервису «Карты» обращаются 40 млн человек.

Крым, вошедший в состав России в 2014 году, обозначен на российских картах как часть России, а на украинских — как часть Украины. В компании это объясняют стремлением быть «разными для разных стран» и отображать территории в соответствии с официальной позицией государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 92% жителей России знают о признании независимости ДНР и ЛНР. Одобряют это решение 73% граждан.

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