Симферополь, 24 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили 11 судов на территории Крыма 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Все сообщения в настоящее время проверяются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января сообщения о минированиях парализовали работу учреждений образования на всём Крымском полуострове. 10 февраля, ФСБ сообщила о задержании в регионах России подозреваемых в причастности к рассылке сообщений об угрозах взрыва. Организатором и администратором рассылки правоохранители назвали гражданина Украины.