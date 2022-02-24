Москва, 24 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Силы самообороны Донецкой Народной Республики (ДНР) идут в контрнаступление, освобождая территорию своей страны от украинских боевиков. Об этом 24 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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«Есть и раненые, есть и погибшие, как среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения. Мы перешли в контрнаступление и есть определенные победы. Но все только начинается», — сказал Пушилин.

Также глава ДНР отметил, что наиболее тяжелые бои сейчас идут на южном направлении фронта.