Джакарта, 24 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. По данным агентства по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 57 426 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 24 февраля в Индонезии выявлено 5 408 328 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 42 518 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 674 873 человека.

За сутки эпидемия унесла жизни 317 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в стране погибли 147 342 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Ретно Марсуди и глава МИД Чехии Ян Липавский провели переговоры в Париже.