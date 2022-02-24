Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM В Ростовской области выявили 100 носителей коронавируса среди мирных граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 24 февраля.

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«По состоянию на утро 24 февраля, проведено 8415 тестов, 100 положительных — около 1%. 183 человека прошли вакцинацию от COVID-19», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о 46 беженцах из Донбасса, находящихся на лечении от COVID-19 в Ростовской области.

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