Сеул, 24 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции Южной Кореи подготовило ещё один список заключенных, которые будут освобождены условно-досрочно в рамках амнистии по случаю годовщины Первомартовского движения за независимость. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

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По их словам, освобождению подлежат 1055 человек.

В министерстве отметили, что амнистии подлежат лица с низким риском совершения повторного правонарушения и высокой вероятностью заражения коронавирусом.

Напомним, что 18 февраля министерство юстиций освободило 1031 заключенного. Данный шаг является частью усилий по снижению нагрузки на исправительные учреждения в условиях быстрого распространения штамма «Омикрон».