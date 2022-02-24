Париж, 24 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. По данным общественного здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране выявили 66 833 случая заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время госпитализированы 26 680 жителей Франции, в том числе 1592 человека были госпитализированы за сутки. В реанимации находятся 2753 пациента с COVID-19.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 213 человек.

Напомним, по состоянию на 15 февраля во Франции были госпитализированы 31 532 пациента с COVID-19.