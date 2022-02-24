Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге с COVID-19 госпитализировали в местные стационары 411 человек, что на 38 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 24 февраля сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 22 февраля, на стационарном лечении от ковида в Петербурге находятся 7450 человек (-57 пациентов к уровню предыдущих суток). В отделениях реанимации размещены 608 больных (+24), а количество пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ составляет 310 человек (+10). По выздоровлению выписаны за сутки из стационаров 639 человек (+10).

В Петербурге имеется 9407 коек для лечения больных с COVID-19 и пневмонией. Они находятся в 16 городских и трёх федеральных центрах. Два городских стационара вернулись к обычному режиму приёма пациентов. Уровень свободного коечного фонда в Петербурге относительно нормы Минздрава составляет 45,71% (+1,24%).

Амбулаторно лечатся от ковида 106 402 жителя Петербурга, что на 1985 человек меньше, чем за предыдущие сутки. При этом на карантине сидят 69 человек, это в 6,9 раз меньше, чем сутками ранее.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,5 (-0,12) при норме не более единицы. Такой параметр даёт оценку количества заразившихся от одного человек до момента изоляции больного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 8742 случая заражения коронавирусом (-1052). Скончались от ковида, как основной причины, за сутки 79 человек (-4), а выздоровел 6591 пациент (-19 043).