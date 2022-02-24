Донецк, 24 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Город Мариуполь заблокирован украинским подразделением «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил 24 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

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По его словам, неонацисты не выпускают из города гражданских лиц. Население Мариуполя — около 500 тыс. человек.

«Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, указанное подразделение Нацгвардии Украины базируется в Мариуполе. Весной 2014 года его сформировали добровольцы, в том числе — ультранационалисты.

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