Донецк, 24 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В течение последнего времени украинскими боевиками были обстреляны четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 24 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Уточняется, что обстрелу со стороны ВСУ были подвергнуты населенные пункты Новоласпа, Докучаевск, Набережное и Николаевка.

Также указывается, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли танки, вооружение БМП-1 и минометы калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) назвала специальную операцию России «нападением на демократию».