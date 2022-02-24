Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Пять управлений МЧС России работают в режиме чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Главные управления МЧС по Ростовской, Пензенской, Курской, Воронежской, Нижегородской областям работают в режиме чрезвычайной ситуации. На усиленный режим работы переведены ГУ МЧС России в восьми регионах», — сказано в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают работу по приему и размещению беженцев из Донбасса.

Всего в 14 регионах России развёрнуто 255 пунктов временного размещения. Ещё 659 ПВР подготовлено в 47 субъектах РФ.