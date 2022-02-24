Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ещё 3508 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, выздоровели 6785 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (754), Шахтах (185), Таганроге (184), Волгодонске (171), Новочеркасске (169), Сальском (115), Аксайском (113), Неклиновском (100) районах. Около 20% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 16% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё четыре пожилых женщины и двое мужчин в возрасте 55 и 85 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 308 400 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 253 432 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 278 человек.