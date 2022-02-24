Москва, 24 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. С 24 февраля, портал «Малый бизнес Москвы» (МБМ) начинает обучение самозанятых граждан. Обучающие курсы начнутся с онлайн-форума «Самозанятые 2022», сообщается на портале мэра столицы.

Nalog-briz.ru Самозанятый

Многоуровневые занятия помогут самозанятым разобраться в особенностях налоговых режимов, получить мотивацию для открытия своего дела, завести полезные деловые связи.

Также самоззанятые познакомятся с сервисами для упрощения документооборота. Все мероприятия проводятся бесплатно, но для участия в них необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, для начинающих предпринимателей на портале «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ».

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