Москва, , 09:46 — REGNUM Для начинающих предпринимателей на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичам, желающим начать свой бизнес, специалисты помогут бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, выбрать форму налогообложения и открыть расчетный счет в банке.

На портале представлена подробная инструкция по открытию своего дела. Начинающему предпринимателю не нужно оплачивать госпошлину. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо завести личный кабинет на портале mbm.mos.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, в I полугодии 2021 года онлайн-продуктами портала «Малый бизнес Москвы» воспользовались более 26 тысяч раз.

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