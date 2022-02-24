Ташкент, 24 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Узбекистане с 1 марта отменят масочный режим на улицах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) AlexChirkin Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

При этом, как говорится в решении специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, маски рекомендуется носить в определённых местах. Так, рекомендовано носить маски в общественном транспорте, крупных торговых центрах, образовательных учреждениях, государственных и негосударственных учреждениях.

В списке также мечети, театры, кинотеатры, музеи, дворцы культуры и другие места, где наблюдается скопление людей.

«В рабочее время сотрудники медицинских учреждений обязаны носить маски», — говорится в решении спецкомиссии.