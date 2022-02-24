Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области третьи сутки подряд выявляется менее 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедший день в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 1175 инфицированных коронавирусом, что на 241 больше, чем днем ранее, при этом на 948 меньше, чем в воскресенье 21 февраля. Наибольшее количество новых случаев выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Кириши (139), Тихвин (127), Мурино (95), Выборг (85), Подпорожье (44), Новое Девяткино (41), Гатчина (37), Волхов (36), Приозерск (34), Светогорск (30), Бокситогорск (26), Лодейное Поле (25), Рощино, Сиверский (по 14), Кудрово, Кузнечное (по 13), Первомайское, Каменногорск, Отрадное (по 12), Сертолово, Сланцы (по 11), Новая Ладога, Селезнево (по 10).

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, в настоящий момент в Ленобласти развернуто 2598 коек из которых свободны 909 коек (34,99%). Таким образом в стационарах находятся 1689 человек, из них 41 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки были госпитализированы 79 человек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 164 660 местных жителей, из них 115 558 человек выздоровели, в том числе 618 пациентов за минувший день были выписаны с больничного. Умерло 3296 человек, из них семь летальных случаев было зарегистрировано 23 февраля, что на две смерти больше, чем днем ранее.