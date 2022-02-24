Москва, 24 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 505 человек. Об этом 24 февраля сообщает оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе подчеркнули, что показатель госпитализаций из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» является ключевым для оценки эпидемиологической ситуации. На ИВЛ в настоящее время находятся 460 человек.

«В городе выздоровел ещё 6 401 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции», — рассказали в штабе.

За сутки в столице выявлено 4730 новых случаев заражения вирусом, скончались 82 человека.