Москва, , 11:53 — REGNUM Включение в персональный санкционный список Евросоюза — это своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале 24 февраля.

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Так дипломат прокомментировала включение своего имени в список лиц, против которых ЕС ввёл ограничения за признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. По словам Захаровой, Запад включил санкционный механизм после безуспешных попыток запугать и шантажировать тех, кто фигурирует в чёрном списке.

«Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой», — подчеркнула Захарова.

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