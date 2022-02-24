Новосибирск, , 11:37 — REGNUM Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) создали аналитическую 3D-модель бронхиального дерева человека. Она вместе с алгоритмом поэтапного расчёта позволила выявить физические особенности использования термической гелий-кислородной смеси при дыхании больного COVID-19. По данным издания СО РАН «Наука в Сибири», разработки уже помогают специалистам Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

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Статистическим методом выяснилось, что включение ингаляций в стандартную терапию пациентов с КТ-признаками пневмонии I и II степени тяжести приводит к снижению уровней вирусной нагрузки и повышению эффективности лечения.

Учёные провели моделирование частичного поражения легких и сравнили дыхание обычным воздухом и термической гелий-кислородной смесью при температуре 75 ℃. Установлено, что перепад давления при вдохе термогелиокса на 15% меньше, чем при вдохе воздуха. Поэтому больной тратит на 15% меньше сил, что важно с учётом того, что при 50% поражении лёгких пациенту в три раза тяжелее дышать.