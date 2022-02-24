Париж, 24 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Французский регулятор телерадиовещания Arcom должен «должен немедленно приостановить вещание телеканала Russia Today», об этом заявил право-центристский сенатор Лоран Лафон 24 февраля на своей странице в Twitter.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. По словам российского лидера, целью операции является защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

«_Arcom должен немедленно приостановить вещание Russia Today, которая является официальной пропагандистской организацией во Франции для российского режима"_, — отметил он.