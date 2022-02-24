Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ближайшее время восстановят в полном объеме медицинскую помощь детям, соответствующее распоряжение дал губернатора Александр Дрозденко, сообщают 24 февраля в пресс-службе областной администрации.

Admoblkaluga.ru На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике

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«Сегодня в регионе уже восстановлены профилактические осмотры детей, отмечается снижение заболеваемости среди взрослых и детей», — добавили в обладминистрации.

Напомним, медпомощь детям была временно приостановлена из-за роста заболеваемости ковидом среди несовершеннолетних, все медики были переправлены на работу с ковидом. В настоящий момент ситуация стабилизировалась и медучрееждния начали возвращаться к плановой работе.