Москва, 24 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 8632 человека, сообщили 24 февраля в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Штаб опубликовал статистику по заболеваемости за 24 февраля. Согласно этим данным, количество госпитализаций за сутки составило 8 632 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 47,2%. В 80 субъектах зафиксировано снижение числа госпитализаций, и только в пяти — увеличение.

За истекшие сутки выздоровели 136 433 человека. Это на 23,9% меньше, чем днём ранее. За сутки выявили 132 998 новых случаев заражения. За сутки умерли 762 человека.