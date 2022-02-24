Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Санкт-Петербург продолжает занимать лидирующую позицию по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщили в федеральном оперштабе. В этот раз Москва уступила Петербургу на 4012 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Петербурге выявили 8742 случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 1052 случая меньше, чем за 22 февраля. Тогда в городе число новых заболеваний ковидом составило 9794. Статистика этого показателя в городе нестабильна: после спада отмечается подъём.

От COVID-19, как основной причины, в Петербурге скончались за сутки 79 человек. Это на четыре случая меньше, чем за предыдущие сутки. В Петербурге пока сохраняются высокие отметки смертности.

По выздоровлению в городе за сутки выписан 6591 человек, что почти в четыре раза меньше, чем за 22 февраля. Тогда от COVID-19 выздоровели за сутки 25 634 бывших пациентов. Статистика выздоровлений тоже нестабильна, после вспышек могут следовать спады.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 410 963 случая заражения коронавирусом. Скончался от ковида 31 581 человек, а выздоровели 1 181 200 человек.