Варшава, 24 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам Polskie Radio, что Россия «не остановится на Донбассе, а пойдет дальше на запад, и может завоевать всю Украину».

Матеуш Моравецкий

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«Во-первых, ни одна страна не сможет остаться в стороне от этого кризиса. Во-вторых, оккупация Украины означает приближение российской армии к границам Польши вплотную», — указал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.