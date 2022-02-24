Небензя заявил о безразличии Запада к страданиям жителей Донбасса
Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Страдания жителей Донбасса никак не трогают западные страны. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что в ходе сегодняшних дебатов в Генассамблее ООН у Запада для них не нашлось слов сочувствия и сострадания.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не вправе допустить, чтобы жители Донбасса продолжали страдать из-за решений украинских властей. Он подчеркнул, что Украина в очередной раз подтвердила неготовность к прямому диалогу с республиками Донбасса, к шагам по предоставлению им особого статуса, который был предусмотрен Минскими соглашениями. Более того, эту позицию Киева поддержали западные покровители.