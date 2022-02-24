Москва, 24 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Апрельские фьючерсы на Brent превысили круглую отметку $100 за баррель, тогда как ближайшие контракты уже вплотную подошли к этому уровню и готовы превратить его в уровень поддержки впервые с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти

«Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 10.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 6,2%, до $102,89 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI выросли на 6,43%, до $98.

После неудавшихся попыток развить локальную коррекцию, рынок рванул вверх с новой силой, подпитываясь геополитическим фоном, который спровоцировал массовое бегство от рисков.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, что закономерно повлекло усиление тенденции уклонения от рисковых активов.

Однако в контексте геополитики рынок нефти укрепляет позиции на этих событиях за счет роста опасений перебоев с поставками, особенно сейчас, когда на мировом рынке и без того прослеживаются предпосылки формирования дефицита предложения.

По мере дальнейшего усугубления ситуации вокруг Украины Brent способна продолжить подъем за пределами уровня $100. несмотря на перегретость рынка.

Причем под влиянием «российского фактора» нефть полностью игнорирует противовес в виде подъема защитного доллара, который укрепляется против большинства соперников.

Аналогичным образом Brent не реагирует на отраслевую статистику, которая тоже отошла на задний план. А тем временем отчет API отразил рост недельных запасов сырой нефти почти на 6 млн баррелей.

В ближайшей перспективе по мере реакции мирового сообщества на действия Москвы покупатели продолжат толкать баррель в северном направлении.

Однако по мере покорения новых вершин не исключены приступы фиксации прибыли, с которыми краткосрочным трейдерам следует соблюдать осторожность», — пояснил эксперт.

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