Москва, , 08:17 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже к закрытию торгов 22 февраля очень вяло выросла, повысившись на 0,17% до $96,64 за баррель заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Pixabay.com

Нефть взяла тайм-аут после бурного роста. Цена Brent в начале недели преодолела очень сильный уровень сопротивления в $95, и подобралась очень близко к новому сопротивлению в $98 за баррель, поэтому передышка «быкам» просто необходима.

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке на неопределённый срок процедуры сертификации газопровода «Северный поток — 2» вызвали рост цен на газ в Европе, однако на мировые цены на нефть событие не оказало сильного влияния.

Ясно, что новые санкции против России могут повлиять на будущий рост цен на энергоресурсы, о чём предупредил президент США Джо Байден, так что рост цены Brent до $100 за баррель теперь вопрос времени, хотя не ближайших дней.

23 февраля нефть Brent на Московской бирже к закрытию торгов немного снизилась — на 0,04% до $96,6 за баррель.

Сегодня, 24 февраля, мировые цены на нефть ускорили рост. Нефть марки Brent превысила $102 за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, нефть WTI подорожала на 4,4%, до $96,10 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $94−98 за баррель.

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