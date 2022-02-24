Канберра, , 10:14 — REGNUM 24 февраля крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas отчитался о полугодовых убытках в размере 1,28 миллиарда долларов до налогообложения. В правлении авиакомпании заявили, что потери связаны с «разочаровывающими» ограничениями по коронавирусу. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Объявляя рынку результаты деятельности Quantas в течение первого полугодия 2021 года утром 24 февраля, правление отчиталось об убытке в размере 245 миллионов долларов базовой прибыли. Несмотря на это, денежные средства, полученные от продажи земельных участков в Маскоте, и бронировании рейсов после спада волны распространения «Дельты», Qantas сократила чистый долг до 5,5 миллиардов долларов.

«Большая часть территории Австралии пребывала в состоянии локдауна в течение нескольких месяцев первого полугодия, поэтому потери, о которых мы объявили сегодня, не удивительны, но разочаровывают», — говорится в заявлении генерального директора Алана Джойса.