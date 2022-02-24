Перт, Австралия, 24 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн на пресс-конференции 24 февраля объявил о новом пакете поддержки для бизнеса на сумму 67 миллионов долларов. Новые меры стимулирования он объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки, поскольку существуют все основания полагать, что скоро в штате будут регистрировать более 1 000 новых случаев коронавируса в день, передает телеканал Nine News.

грахамеб Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

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За последние сутки в Западной Австралии в общей сложности было зафиксировано 610 новых местных случаев коронавируса. В настоящее время COVID-19 в активной форме протекает у 2147 человек.

«Поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти, а также с учетом некоторых мер по охране общественного здравоохранения и социальных мер по борьбе с распространением вируса, мы ожидаем, что некоторые предприятия столкнутся со снижением доходов», — заявил Макгоуэн.

Выделенные средства пойдут преимущественно на поддержку малого бизнеса в штате.