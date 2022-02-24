Мельбурн, Австралия, 24 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. 24 февраля премьер-министр Виктории, второго населения по численности населения штата Австралии, Дэниэл Эндрюс выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украине, которая, по его словам, столкнулась с неприкрытой «военной агрессией» со стороны России, передает телеканал Nine News.

Флаг Украины

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После начала спецоперации России на Украине премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс объявил, что вечером 24 января все общественные здания в центральном деловом районе столичного Мельбурна будут подсвечены синим и желтым цветами, чтобы продемонстрировать поддержку украинцам, их семьям и друзьям в Виктории».

«Этот открытый акт агрессии со стороны Российской Федерации причинит вред и невыразимые страдания тысячам, если не миллионам людей», — говорится в письменном заявлении Эндрюса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.