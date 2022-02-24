Ташкент, 24 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки 22 февраля подтверждено 138 случаев коронавируса (в предыдущий день — 175) и 27 случаев пневмонии (31), сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Узбекистана.

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«Показатель выявляемости ковида стал самым низким с 5 января, когда было зафиксировано 146 случаев», — отмечает издание.

Отмечается, что заметное снижение выявленных случаев наблюдается в Ташкенте и Ташкентской области — 56 (днём ранее — 88) и 21 (39) соответственно.

«В Самаркандской области выявлено 18 случаев, в других регионах — не более десяти», — говорится в публикации.

О летальных исходах в связи с коронавирусом не сообщается.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 235,7 тысячи.