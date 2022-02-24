Париж, 24 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Европейский союз ввел санкции в отношении министра обороны и российских военачальников, главы администрации Кремля, руководителя телеканала «Russia Today» и официального представителя МИД за их причастность к признанию ДНР и ЛНР, сообщает Ouest-France.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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Санкции затронут 23 высоких должностных лиц, три банка и 351 депутата. Европейские меры включают запрет на поездки и замораживание активов в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поддержит Киев в экономических и финансовых вопросах, а также в сфере обороны.