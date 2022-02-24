Лондон, 24 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Великобритания решительно осуждает «ужасный акт агрессии» России против Украины и будет вместе с международными партнёрами готовить ответ. Об этом глава британского МИД Лиз Трасс написала 24 февраля в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Специальную военную операцию России, о которой ранее объявил президент Владимир Путин, Трасс назвала «ничем не спровоцированным нападением» на украинское население.

«Мы солидарны с Украиной и будем работать вместе с нашими международными партнёрами, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии», — подчеркнула глава британской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, пояснил в своём обращении Владимир Путин. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории.

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