Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 2,8%, до $98,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ранее утром котировки поднимались до $99, но затем спекулянты начали фиксировать прибыль и цены откатились от максимумов.

Геополитические риски подогрели опасения ограничения доступа на мировой рынок российских углеводородов, что стало хорошим поводом для спекулянтов отыграть технический сценарий атаки на рубеж $100 за баррель.

Эти же страхи подогрели и европейский рынок газа, где спотовые цены вернулись в зону выше $900 за 1000 кубометров. В то же время позитивом для рынка углеродов служит постепенный выход человечества из пандемии и рост деловой активности.

Вполне возможно, что рубеж $100 будет достигнут уже в ближайшее время, после чего возможно коррекционное снижение», — считает эксперт.

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