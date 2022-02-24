Москва, 24 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Куба поддерживает Россию в сфере глобальной безопасности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия и Куба

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«В ходе встреч кубинские коллеги высказали поддержку позиции нашей страны в сфере глобальной безопасности, озвученной президентом Владимиром Путиным», — отметил Володин в телеграм-канале.

Они так же подчеркивают: ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других, добавил парламентарий.

«Куба готова отстаивать эту точку зрения совместно с Россией на международной арене», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин завершил визит на Кубу и направляется в Никарагуа.