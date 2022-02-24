Хабаровск, 24 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Хабаровске 23 февраля прошли акции в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В крупнейших торговых центрах был организован сбор гуманитарной помощи для беженцев. А участники регионального движения «Волонтеры Победы» провели флешмоб поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область

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Волонтеры раздавали в торговых центрах листовки с перечнем всего необходимого для беженцев. Хабаровчане покупали товары из списка и складывали их в специальные брендированные тележки. На них были размещены главные хештеги акции #МЫВМЕСТЕ, #ВРЕМЯПОМОГАТЬ, #СВОИХНЕБРОСАЕМ.

Всю собранную гуманитарную помощь передали в молодежный центр «Поколениум», где открыт постоянный пункт сбора помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, центр содействия молодёжи Приморского края открыл сбор гуманитарной помощи для прибывающих в Россию беженцев из ДНР и ЛНР.