Москва, , 06:13 — REGNUM Сложить оружие призвал военнослужащих Украины президент России Владимир Путин 24 февраля в своём обращении к нации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Президент России отметил, что военнослужащие Украины давали присягу народу, а не хунте. По этой причине российский лидер призвал украинскую армию немедленно сложить оружие и идти домой.

Глава России уточнил, что любой, кто попытается остановить Россию, ощутит последствия, которых никогда ещё не видел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам российского лидера Путина, Россия не даст застать себя врасплох.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что Россия не даст застать себя врасплох