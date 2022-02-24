Москва, 24 февраля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Сложить оружие призвал военнослужащих Украины президент России Владимир Путин 24 февраля в своём обращении к нации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент России отметил, что военнослужащие Украины давали присягу народу, а не хунте. По этой причине российский лидер призвал украинскую армию немедленно сложить оружие и идти домой.

Глава России уточнил, что любой, кто попытается остановить Россию, ощутит последствия, которых никогда ещё не видел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам российского лидера Путина, Россия не даст застать себя врасплох.