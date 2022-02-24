Новосибирск, 24 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (является независимым депутатом) поддерживает решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

ИА REGNUM Донецк

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«Более того, я как, наверное, тысячи людей по всей стране с замиранием сердца слушал вначале предварительное выступление Владимира Владимировича Путина на заседании Совета безопасности, потом слушал выступление всех членов Совбеза. И в итоге, когда была выдержана пауза, слушал часовое выступление президента России прямо с очень глубоким чувством. Восемь лет мы прожили в ожидании, когда будут признаны Донецкая и Луганская Народные Республики. Как мы хотели, чтобы это произошло в 2014 году, когда же, когда и Крым. Как мы хотели, чтобы это произошло позже. Многие отчаялись, а многие и не дожили. Но, слава Богу, это случилось. И это случилось с нами и при нас. Поэтому здесь восторг, радость, чувства переполняют всех, кто так или иначе причастен к событиям 2014 года и к событиям на Донбассе, — подчеркнул депутат. — Что будет за это России? Это сложный вопрос. Какие будут санкции? А никто не знает на сегодняшний день. Никто не знает даже, а будет ли что-то. Если просто сейчас признать в тех границах, которые занимают Донецкая и Луганская Народные Республики, то не будет ничего. Потому что по факту это были уже территории, которые находились под защитой России. Но нужно внимательно слушать президента. Он случайных слов не говорит. И президент сказал очень важные вещи, о том, что он выставил требования Украине — прекратить обстрел мирного населения, прекратить обстрел Донецка, Луганска и других городов в уже теперь признанных Республиках, в Республиках, находящихся под защитой Российской Федерации. И он возложил ответственность за кровь, за все тяжёлые последствия, за всё, что будет происходить на украинскую сторону, если они немедленно не прекратят огонь. Как показывает сегодняшний день, они не прекратили. А это означает, что придётся, как минимум решать вопрос с безопасностью городских агломераций — Донецка и Луганска. Не может быть такого, если это сравнивать условно с Новосибирском, что на площади Ленина гуляло мирное население, а в районе Речного вокзала шли бои. Не может и не должно такого быть. Тем более не должно это больше длиться. Поэтому этот вопрос будет решён. Вопрос — насколько будет развиваться эта ситуация, то есть, где остановится Россия? Остановится ли она на границах Донецкой и Луганской областей или пойдёт дальше. Вот из этого мы и будет исходить в масштабности давления встречного. Какое решение примут российские власти. И здесь, наверное, мы все будем дурными прогнозистами. Потому что ни один из прогнозистов не дал точного расклада. Поэтому давайте подождём, посмотрим, ну и будем надеяться на лучшее, что всё-таки вот это антирусское образование оно перестанет быть таковым или просто перестанет быть, а санкции будут таковыми, что мы их с вами как-то переживём без особых потерь — экономических и прочих. Ну и главное, чтобы это всё обошлось «малой кровью». Хотелось бы в это верить».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирская компания попала в санкционный список США.