Новосибирск, , 05:05 — REGNUM В Новосибирске салют в честь Дня защитника Отечества длился 15 минут. Его запускали в парке «Городское начало».

Салют Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Особенность проведения салюта заключается в синхронности вылета салютных изделий установок и выполнении залпа с гаубиц Д-30 холостыми снарядами, — рассказал редакции VN.ru командир сводной салютной батареи капитан Хамидулин. — Залпов с Д-30 по 30 залпов, а с салютных изделий — 600».

Зрелище обеспечивали четыре гаубицы, в каждой по 30 холостых снарядов, и три КАМАЗа с салютными установками.