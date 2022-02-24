Новосибирск, 24 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В Новосибирске салют в честь Дня защитника Отечества длился 15 минут. Его запускали в парке «Городское начало».

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества — все новости»

"Особенность проведения салюта заключается в синхронности вылета салютных изделий установок и выполнении залпа из гаубиц Д-30 холостыми снарядами, — рассказал редакции VN.ru командир сводной салютной батареи капитан Хамидулин. — Залпов из Д-30 по 30 залпов, а салютных изделий — 600».

Зрелище обеспечивали четыре гаубицы, в каждой — по 30 холостых снарядов, и три КАМАЗа с салютными установками.