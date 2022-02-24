Москва, 24 февраля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. «Промсвязьбанк», который попал под санкции США и Великобритании, разослал клиентам предупреждение о возможных перебоях с картами Visa и Mastercard за пределами России. Клиентам, которые находятся за рубежом, предложили снять «необходимые средства с карты», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение.

Сообщение клиенту ПСБ

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»В связи с введением блокирующих санкций со стороны США и Великобритании по картам Visa и Mastercard могут быть недоступны операции за пределами РФ, а также могут не работать сервисы Apple Play, Google Play и Samsung Play», — уточняется в сообщении.

На сайте банка уточняется, что «введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым», но они «не оказывают существенного влияния» на работу финансово-кредитной организации. Банк на сегодня работает в штатном режиме, в том числе карты иностранных платежных систем работают во всех регионах страны — «в POS-терминалах и банкоматах». Отмечается, что ограничения могут быть лишь при проведении операций с иностранной валютой и при использование карт ПСБ за пределами России.

Напомним, 22 февраля 2022 года британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, назвал «Промсвязьбанк» в числе российских банков, в отношении которых введены санкции.