Брюссель, 24 февраля, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза за признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик вступили в силу. Полный список лиц, в отношении которых введены санкционные меры, опубликован 24 февраля в Официальном журнале ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Санкции Евросоюза были введены в отношении министра обороны России Сергея Шойгу.

В санкционный список попали: официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьёв.

Кроме того, в список включены более 350 депутатов Госдумы России, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова и вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»), а также 27 российских предпринимателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз готов ввести новый пакет санкций в отношении России.