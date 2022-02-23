В ЕС назвали опасным шагом обращение ДНР и ЛНР к России за военной помощью
Брюссель, 24 февраля, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Крайне опасным шагом, направленным против суверенитета Украины, назвал просьбы к России о военной помощи от Донецкой и Луганской Народных Республик верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соответствующее заявление политик сделал 24 февраля в своём Twitter.
От лица Евросоюза Боррель призвал Россию воздержаться от действий, которые приведут к эскалации конфликта на Украине.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с запросом о военной помощи от ДНР и ЛНР к России.