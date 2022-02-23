Вашингтон, 23 февраля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы к серьезной дипломатической работе с Россией по Украине, но не к притворству и «театру Кабуки». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

«Дам вам знать, что мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу», — сказал он на брифинге.

По его словам, Москва должна показать серьезность своих намерений в контексте дипломатии, «снизив градус эскалации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.

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