Брюссель, 23 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, в ходе которых обсудили «российскую агрессию». Об этом 23 февраля сообщил Боррель на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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»Обсудил с госсекретарём Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины», — написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По его словам, США и ЕС, которые «остаются едины», готовы «ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жёсткими мерами».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками Донбасса гарантируют этим республикам безопасность.