Москва, , 21:14 — REGNUM Сложившаяся в Донбассе ситуация отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Kremlin.ru

«Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве», — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что с 2014 года наблюдается целая цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий и пособий.

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Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.