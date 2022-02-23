Москва, 23 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. По факту попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса (УК) страны (посягательство на жизнь военнослужащих) и ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы России). Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Эмблема СК РФ

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По последним данным, инцидент произошел вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области.

«Следствием установлено, что 21 февраля неустановленные лица из числа представителей ВСУ, следуя с территории Украины на двух единицах военной техники — боевых машинах пехоты, незаконно пересекли госграницу РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная группа, оказавшая вооруженное сопротивление, была уничтожена ответным огнем.

Напомним, информацию об уничтожении российскими военными двух боевых машин пехоты украинской армии ранее подтвердил корреспонденту ИА REGNUM источник в Министерстве обороны России.