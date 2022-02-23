Москва, 23 февраля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Более 370 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 23 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 379 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 274,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России по итогам истекших суток составило 16 349.